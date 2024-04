Update vom 17. Juni 2022

Der Start der Artemis-I-Mission wird nicht vor dem 23. August erfolgen, teilte die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa vor Kurzem mit.



Update vom 23. Mai 2022

Laut der Nasa soll die SLS-Mega-Mondrakete bereits Anfang Juni zurück zum Launchpad 39B in Cape Canaveral gebracht werden. Dort soll die vorzeitig abgebrochene Generalprobe 14 Tage nach der Ankunft an der Startplattform wiederholt werden. Außerdem hat die Raumfahrtbehörde weitere Startfenster bekanntgegeben, die bis zum Sommer 2023 reichen. Ein Launch in diesem August gilt immer noch als wahrscheinlich.



Update vom 6. Mai 2022

Nach dem vorzeitigen Abbruch der "feuchten Generalprobe" der SLS-Mondrakete war klar: Einen Flug zum Mond wird es im Juni nicht geben. Die Rakete wurde zurück in die Fertigungshalle gefahren. Die nächste Generalprobe soll voraussichtlich Anfang oder Mitte Juni wiederholt werden, teilten Mitarbeiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa in einem Mediabriefing am 5. Mai mit.



Damit rutscht ein möglicher Starttermin von Artemis I in die Startphasen 24 und 25. Die Mission könnte während des ersten Startfensters vom 26. Juli bis 9. August starten. Wenn die Rakete aber erst Mitte Juni für ihre Generalprobe wieder zur Launchplattform gebracht wird, ist ein Start im Juli so gut wie aussichtslos. Der Test dauert ungefähr einen Monat, danach geht es zurück in die Fertigungshalle, wo die letzten Updates der Software vorgenommen werden und die Batterien zum letzten Mal aufgeladen werden. Anschließend rollt die Rakete dann zur Launchplattform, von wo aus sie zum Mond aufbrechen kann.



Während der Startphase 25 kann Artemis I zwischen dem 23. August und 6. September in den Orbit aufbrechen – wobei zwischen dem 30. August und 1. September keine Startmöglichkeit besteht. Ein Start um August ist demnach wahrscheinlich. Einen genauen Termin wollen die Vertreter der Nasa jedoch erst nach der abgeschlossenen Generalprobe verkünden.