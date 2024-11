Doch da gibt es aktuell noch einen Haken: Biogas ist teurer als fossiles Erdgas. Dieses Argument lässt Forscher Stinner aber nicht gelten: "Wir haben nach dem nach dem Überfall auf die Ukraine gesehen, dass Biogas auf einmal gar keine so teurere Energiequelle war. Wir erzeugen derzeit in Deutschland eine Biogasmenge, die etwa 10-12 % des in Deutschland verbrauchten Erdgases entspricht. Das ist also gar nicht mal wenig." Nur etwa ein Zehntel dieser Biogas-Menge wird anschließend zu Biomethan weiterverarbeitet.

Das ist so wenig, weil es sich schlichtweg aktuell nicht lohnt, heißt es auf Nachfrage vom Zörbiger Biomethan-Produzenten Verbio, der bereits auf den Agrar-Reststoff Stroh setzt: "Leider sind die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht stabil und attraktiv genug für weitere Investitionen. In Deutschland läuft nach wie vor eine Stroh-Biomethan-Anlage. Weitere Anlagen dieser Art haben wir in den USA und Indien gebaut und in Betrieb genommen. Diese Märkte bieten derzeit größeres Potenzial für unsere Technologie." Doch aus Forschungssicht muss das nicht so bleiben. Denn eigentlich, so Stinner, könnte das Biogas aus Reststoffen die preiswerten erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne ideal ergänzen: "Weil es speicherbar ist und weil es genau in die Lücken stößt. Deshalb ist es nicht mehr so problematisch, wenn das ein bisschen teurer ist. Gaskraftwerke werden auch irrsinnig teuer sein in Zukunft, weil die nur wenige Stunden im Jahr laufen. Und deswegen kommt es auf die Brennstoffkosten nicht mehr so sehr an, wenn Wind und Solar preiswert verfügbar sind und das gesamte System kostengünstig machen."