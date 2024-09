Laut Axel Kleidon führt das möglicherweise auf zu einem juristischen Problem, denn je weiter die Strecken, desto eher können sich auch Windparks verschiedener Betreiber den Wind "abgraben". Umso wichtiger sei es, sich abzustimmen, gerade an Ländergrenzen wie etwa in der Nordsee zwischen Deutschland, Dänemark und den Niederlanden: "Der Schnipsel Nordsee, der von Deutschland verwaltet wird, ist relativ gering. Die Fläche von den Niederlanden und Dänemark sind wesentlich größer. Da wäre es sinnvoll, das zu koordinieren, statt irgendwie das auf nationaler Ebene zu fokussieren. Dass man sagt, wenn man eben 70 Gigawatt ausbauen will in der Nordsee, dass das eben nicht alles im deutschen Sektor stehen muss, sondern es kann auch in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Dänemark oder der Niederlande stehen."