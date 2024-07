Nicht nur große Höhen, sondern auch Tiefdruckgebiete mit Sturm lassen das Wasser schneller kochen. Das haben Forscher der University of Reading in Großbritannien nachgewiesen. Das Meteorologen-Team um Caleb Miller und Giles Harrison maß während des Sturms "Ciarán" am 2. November 2023 einen Luftdruck von lediglich 953,6 Hektopascal. Dieser niedrige Luftdruck sorgte dafür, dass das Teewasser der Wissenschaftler bereits bei 98 Grad Celsius zu kochen begann.

Normalerweise beträgt der Luftdruck auf Meeresniveau 1013,25 Hektopascal. Bei diesem Wert siedet Wasser bei genau 100 Grad. Das westlich von London an der Themse gelegene Reading liegt 61 Meter über dem Meeresspiegel. Einen spürbaren Einfluss auf den Siedepunkt hat eine so geringe Höhe nicht, da der Siedepunkt erst etwa pro 300 Meter Höhe um einen Grad sinkt. Grund für den niedrigeren Siedepunkt am 2. November 2023 war also der Luftdruckabfall infolge des Sturms. Wie die Forscher in ihrer Studie im Fachjournal "Weather" feststellten, dürfte der Tee von Millionen Briten an diesem Tag etwas schwach ausgefallen sein, da aufgrund der sturmbedingt niedrigeren Siedetemperatur die für die Extraktion der Tannine empfohlenen 98 bis 100 Grad nicht überall erreicht worden seien. Grüner Tee dagegen war nicht betroffen, da für dessen Zubereitung kein kochendes Wasser nötig ist. Allerdings wird der in England kaum getrunken. In Deutschland macht er immerhin acht Prozent des Teeverbrauchs aus.