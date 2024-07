Eine ganze Reihe von Urlaubsregionen – auch in Europa, speziell im Mittelmeerraum – bergen Risiken, die wir als Reisende nicht unbedingt berücksichtigen. Das Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam, gleichzeitig nationales Forschungszentrum für Geowissenschaften, warnt deshalb Urlauber mit einem Informationsservice vor möglichen Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Tsunamis und Überflutungen in verschiedenen Reiseregionen. Wie das Forschungszentrum mitteilte, gab es in den vergangenen zwei Wochen in Griechenland Erdbeben mittlerer Stärke auf dem nördlichen Peloponnes und vor der Südküste Kretas. In Italien herrschen derzeit vulkanische Aktivitäten am Ätna auf Sizilien und auf der vorgelagerten Vulkan-Insel Stromboli.