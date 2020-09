Laut den Wissenschaftlern ist diese auf Neandertaler zurückgehende DNA-Sequenz unterschiedlich stark verbreitet auf der Welt. Während sie in Südasien etwa die Hälfte der Bevölkerung trage, sei es in Europa nur einer von sechs Einwohnern. In Afrika und Ostasien komme sie dagegen gar nicht vor.

Offen ist auch, warum die Neantertalergene potenziell zu schweren Coronaverläufen führen. "Es ist erschreckend, dass das genetische Erbe der Neandertaler während der aktuellen Pandemie so tragische Auswirkungen hat. Warum das so ist, muss jetzt so schnell wie möglich erforscht werden", sagt Svante Pääbo, Direktor am MPI EVA.