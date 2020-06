Es wäre eine einmal in 30 Jahren vorhandene Gelegenheit und vielleicht auch die letzte wirklich gute Chance in diesem Jahrhundert: Wenn eine Raumsonde im Oktober 2025 startet, könnte sie binnen 13 Jahren den Neptunmond Triton erreichen, den vielleicht seltsamsten und geheimnisvollsten Mond des Sonnensystems. Grund für diese einmalige Chance: Der Jupiter steht zu dieser Zeit günstig. Die Sonde könnte den Gasriesen für ein Schwerkraftmanöver nutzen, um sich zum Neptun zu katapultieren. Denn es ist ein gewaltiger Weg zum blauen Eisplaneten: Neptun ist immerhin 30 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde.