An der Untersuchung, die es auf das aktuelle Titelblatt von "Science" geschafft hat, waren Forschende aus den Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien beteiligt. Sie ist Teil des "Human Brain Project", einer Forschungsinitiative der Europäischen Kommission, mit der das gesamte Wissen über das menschliche Gehirn zusammenfasst werden soll. In dieser Studie ging es um das sogenannte Konnektom, also die Gesamtheit der Verbindungen im Nervensystem und wie es auf verschiedenen räumlichen Ebenen verknüpft.



Die Wissenschaftler um Katrin Amunts und Markus Axer vom Forschungszentrum Jülich entwickelten dafür eine neue Methode namens "dreidimensionales Polarized Light Imaging" (3D-PLI). Damit können Nervenfasern auf mikroskopischem Niveau sichtbar gemacht werden. Vor allem die länglichen Fortsätze von Nervenzellen, die sogenannten Axone, können so in hoher Auflösung visualisiert und untersucht werden. Die Ergebnisse fließen auch in den "Julich Brain Atlas" ein, bei dem 24.000 Hirnschnitte digitalisiert und kartiert wurden und der dauernd erweitert wird.