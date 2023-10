Am Freitag, den 13. Oktober, soll die neue Asteroiden-Mission der Nasa starten. Ziel ist "(16) Psyche", ein Asteroid, der vermutlich überwiegend aus Eisen und Nickel besteht. Zuvor hatte die Nasa mitgeteilt, dass sich die Mission wegen schlechtem Wetter um einen Tag verschiebt, ursprünglich sollte sie bereits am Donnerstag starten. Am Nachmittag soll die Nasa-Raumsonde "Psyche" dann vom US-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral aus zu ihrem gleichnamigen Ziel-Asteroiden aufbrechen. Ins All gelangt sie an Bord einer "Falcon Heavy"-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX.