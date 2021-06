Die Astrophysikerinnen stellten dabei fest, dass 1.715 Sterne in der richtigen Position sind, um die Erde seit der Entwicklung der frühen menschlichen Zivilisation vor etwa 5.000 Jahren "gesehen" zu haben. Außerdem würden weitere 319 Sterne in den nächsten 5.000 Jahren in eine solche Position gelangen. Darüber hinaus sind 75 Sterne mit einer Entfernung von unter 100 Lichtjahren nahe genug, dass in ihrem Bereich von Menschen gemachte Radiowellen empfangen werden können.