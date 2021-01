Exoplanet WASP-107b "Zuckerwatte"-Planet entdeckt – Viel heißes Gas um wenig Kern

Viel "heiße Luft" um wenig Kern gibt es nicht nur auf der Erde. Im Weltall bezeichnet man Planeten, bei denen sich eine riesige Gashülle um einen kleinen Kern ansammelt als "Super-Puff"- oder "Zuckerwatte"-Planeten. Einer davon wurde nun ausgiebig analysiert. Der Exoplanet WASP-107b ist zwar so groß wie der größte Gasriese in unserem Sonnensystem, Jupiter, aber zehnmal so leicht und mit einem viel kleineren Kern. Eine Entdeckung mit "großen Auswirkungen".