In einer zweiten Studie haben Paul Hayne (Astrophysiker an der University of Colorado) und seine Kollegen analysiert, wie viele Flächen auf der Mondoberfläche eigentlich permanent im Schatten liegen, damit grundsätzlich sehr kalt sind und so Wasser dauerhaft speichern könnten. Die Wissenschaftler nahmen dabei auch extrem kleine Flächen in den Blick, deren Durchmesser nur etwa einen Zentimeter beträgt. Solche kleinen "Mikro-Kältefallen" seien deutlich zahlreicher als große, schreiben die Forscher ebenfalls in "nature astronomy". Insgesamt hätten 40.000 Quadratkilometer Mondoberfläche das Potenzial, Wasser zu speichern. Das entspricht in etwa der Fläche von Sachsen-Anhalt und Sachsen.