Seit einiger Zeit gibt es einen Hype um Semaglutid, Wirkstoff in Medikamenten wie " Wegovy " oder "Ozempic". Ursprünglich diente das Mittel zur Behandlung von Typ 2-Diabetes. Doch die sogenannten "Abnehmspritzen" haben auch eine Appetit-hemmende Wirkung, was Menschen mit starkem Übergewicht das Abnehmen erleichtern soll. Doch nun zeigen Studien, dass die Nebenwirkungen beträchtlich sein können.

Nach zwei Berichten aus Island, die darauf hindeuten, dass die Wirkstoffe dort Selbstmordgedanken und Selbstverletzungen ausgelöst haben könnten, kündigte die EMA eine umfangreiche Überprüfung an. Insgesamt wurden den europäischen Gesundheitsbehörden rund 150 Fälle dieser Art gemeldet. Ende 2023 sollen die ersten Resultate dieser Untersuchung vorliegen.

Auch der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) liegen mehrere Berichte solcher Fälle vor. In den USA waren es sogar 265 Meldungen über Suizidgedanken nach der Einnahme von GLP-1-Agonisten. Dort ist auch das sogenannte Twincretin (duale Wirkung bei GLP- und GIP-Rezeptoren) Tirzepatid verfügbar, das unter dem Markennamen Mounjaro vertrieben wird und bei dem ähnliche Nebenwirkungen bestehen könnten. In Frankreich hat die nationale Gesundheitsbehörde ANSM bereits darauf hingewiesen, dass Semaglutid nur bei einer medizinischen Indikation eingenommen werden sollte.