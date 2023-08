Nun wird die Sonde etwa zwei Wochen Zeit für ihre Untersuchungen an der Landestelle haben. Da die Mission nicht für die kalten Mondnächte ausgelegt ist, endet sie, wenn nach etwa 14 Tagen das Licht an der Landestelle schwindet. (Der Tages- und Nachtzyklus auf dem Mond entspricht 14 Erdtagen mit Licht und 14 Erdtagen mit Dunkelheit.)

Der Landeort befindet sich etwas mehr als 600 Kilometer entfernt vom Südpol (bei 69,4 Grad südlicher Breite) nahe dem Krater Manzinus U auf der erdzugewandten Seite. An Bord befindet sich ein kleiner Rover namens Pragyan, mit einem Gewicht von 26 Kilogramm. Seine Instrumente sollen die chemische Zusammensetzung vom Regolith in der Nähe der Landestelle untersuchen sowie dessen Gehalt an Aluminium, Kalium, Magnesium, Kalzium, Silicium, Eisen und Titan analysieren.