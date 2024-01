Der deutsch-französische Rover "Idefix" zur Erkundung des Marsmonds Phobos geht auf seine erste längere Reise: Er tritt den Weg nach Japan an - der Rover ist Teil der japanischen Mars-Erkundungsmission "Martian Moons Exploration" (MMX). Der Rover, der im vergangenen Juli in Bremen fertiggestellt und getestet wurde, werde Ende Januar in Japan erwartet, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Dienstag (16.01.2024) in Oberpfaffenhofen bei München mit.