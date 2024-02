Der Asteroid 2024 BX1 war in der Nacht zum 21. Januar 2024 nordwestlich von Berlin unweit des Ortes Ribbeck in die Erdatmosphäre eingetreten und verglüht. Der Feuerball war weithin am Himmel zu sehen. Anschließend wurden in Brandenburg mehrere Meteoriten entdeckt. Das sind jene Brocken von Himmelskörpern, die letztendlich auf der Erde ankommen.