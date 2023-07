Starke Veränderungen in der Plattentektonik der Erde und ein damit einhergehender dramatischer Klimawandel haben vor zig Millionen Jahren dafür gesorgt, dass es heute in Australien zwar Warane und andere asiatische Tierarten, jedoch im kontinentalen Südostasien keine australischen Beuteltiere wie Kängurus und Koalas gibt. Das ist das Ergebnis einer großen in der Fachzeitschrift Science erschienenen Studie unter Federführung der Australian National University und der ETH Zürich.