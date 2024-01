Menschen, die von Depression oder Schizophrenie betroffen sind, haben Probleme dabei, neu gelernte Informationen optimal zu nutzen. Das legt eine neue Studie der Universität Magdeburg nah. Die Neurowissenschaftler und klinischen Forscher nehmen an, dass Patienten mit den beiden Krankheitsbildern weniger wichtige Aspekte beim Lernen überschätzen würden und dadurch suboptimale Entscheidungen träfen. Dabei untersuchten sie auch die Hirnaktivität. "Menschen, die an einer Depression oder Schizophrenie erkrankt sind, leiden oft unter kognitiven Einschränkungen", sagt Erstautor Hans Kirschner. "Vor allem Defizite, Rückmeldungen aus der Vergangenheit zur Steuerung künftigen Verhaltens zu nutzen, stellen ein Kernproblem für die Betroffenen dar."

Um dies genauer zu untersuchen, nutzten die Wissenschaftler ein Experiment, bei dem Probanden aus beiden Gruppen (Schizophrene und Depressive) ebenso wie solche aus einer Kontrollgruppe Tiere präsentiert bekamen, die entweder mit hoher oder niedriger Wahrscheinlichkeit eine Belohnung in Form von Punkten ausschütteten. Die Versuchspersonen konnten entweder auf das Tier setzen, verloren oder gewannen dadurch Punkte, oder einfach nicht setzen und das Ergebnis sehen, hätten sie gesetzt. "Während der Durchgänge war es also die Lernaufgabe der Versuchspersonen, herauszufinden, ob es sich lohnt, zu setzen und den damit verbundenen Verlust zu riskieren oder ob es besser ist, nicht zu setzen und somit auch nichts zu verlieren", erklärt Kirschner. Idealerweise sollten die Versuchspersonen also lernen, wie hoch das Risiko für Gewinn oder Verlust ist und dementsprechend ihren Einsatz platzieren.