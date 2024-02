Dicke Bäuche – vor allem bei Männern mittleren Alters – können sich auf die Leistung des Gehirns auswirken. Zu viel Fett in der Bauchspeicheldrüse, in der Leber sowie im Bauchraum insgesamt kann bei Alzheimer-Risiko-Patienten zu einer geringeren kognitiven Leistungsfähigkeit führen, das Gehirnvolumen mindern und auch das Gehirn altern lassen. Das haben Forschende der Rutgers University in New Jersey in den USA herausgefunden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Obesity" veröffentlicht.