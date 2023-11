Bereits zuvor hatten Studien einen Zusammenhang zwischen einem erhöhten Body-Mass-Index (BMI) und dem Risiko für Alzheimer nahegelegt. Noch keine Untersuchung habe allerdings die besondere Bedeutung des Bauchfetts für die Erkrankung an Alzheimer belegt, betont Dolatshahi. Für die Studie waren insgesamt 54 kognitiv gesunde Menschen im Alter von 40 bis 60 Jahren mit einem durchschnittlichen BMI von 32 untersucht worden. Dabei entdeckten die Forscher, dass bei einem höheren Anteil an Bauchfett sich im PET auch mehr Amyloid in der Precuneus-Region im Gehirn nachweisen ließ, die dafür bekannt ist, bei Alzheimer früh Veränderungen zu zeigen. Der Effekt war zudem bei Frauen stärker als bei Männern.