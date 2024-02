Nach Angaben von Forschungsgruppenleiter Alberti ist PARP1 aufgrund seiner Rolle bei der DNA-Reparatur bereits Ziel vieler zugelassener Krebstherapien, bei denen durch die gezielte Hemmung des Proteins Krebszellen getötet werden. Die Arbeit seines Teams enthülle jedoch, warum diese Krebstherapien so erfolgreich seien, erklärte Alberti: "Die Daten deuten auf ein Modell hin, bei dem die Krebsbehandlung den PARP1-Superkleber so beeinträchtigt, dass er an der DNA bleibt. Auf diese Weise würde er Straßensperren für den Replikationsapparat von Krebszellen schaffen und sie zum Zelltod zwingen." Um diesen Mechanismus genauer zu bestätigen, seien aber noch weitere Forschungen nötig.