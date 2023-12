Während in früheren Zeiten das Landhuhn ganz selbstverständlich sowohl Eier als auch Fleisch lieferte, hat die große Nachfrage der heutigen Zeit dazu geführt, dass es verschiedene Zuchtlinien gibt. Legehennen sollen möglichst viele Eier legen und Masthühner möglichst viel Fleisch ansetzen. Eine Folge davon war, dass männliche Küken von Legehennen bereits am ersten Lebenstag getötet wurden, da sie keine Eier legen und in der Mast zu wenig und nicht zufriedenstellendes Fleisch liefern. Dieses sogenannte Kükenschreddern ist seit Anfang vergangenen Jahres in Deutschland verboten. Und seitdem erfahren die Zweinutzungshühner wieder eine erhöhte Aufmerksamkeit.