Im größten Nationalpark von Simbabwe sind aufgrund anhaltender Dürre in den vergangenen drei Monaten rund 100 Elefanten an Wassermangel verendet. Der Internationale Tierschutz-Fonds IFAW nennt das Ausbleiben der Sommerregenfälle als Grund für die Trockenheit in dem Land im südlichen Afrika. Die Situation der Tiere sei dramatisch.