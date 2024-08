In Tongas Hauptstadt Nukuʻalofa hat am selben Tag ein politisches Gipfeltreffen begonnen. Das Pazifische Inselforum bringt Australien, Neuseeland und 16 über den Pazifik verstreute Inselstaaten und Gebiete zusammen. Auch UN-Generalsekretär António Guterres und US-Vizeaußenminister Kurt Campbell nehmen an dem Treffen teil. Die Region ist zu einem wichtigen Austragungsort des Konkurrenzkampfes zwischen China und den USA geworden. Außerdem bekommt sie mehrere Folgen des Klimawandels besonders stark zu spüren.