Den Studienautoren zufolge zeigen Kotproben, dass Hauskatzen wahllose Räuber sind, die im Wesentlichen jede Art von Tier fressen, das sie in irgendeinem Lebensstadium erbeuten können. Freilaufende Katzen zählten damit zu den problematischsten invasiven Arten der Welt. Bereits jetzt werden Katzen mit dem Aussterben zahlreicher Vogel-, Säugetier- und Reptilienarten in Verbindung gebracht. So würden allein 347 (17 Prozent) der für die Meta-Studie erfassten Arten in der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion IUCN aufgeführt.