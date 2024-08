Lenka Scholze vom Sorbischen Institut Bautzen und Tanja Anstatt vom Institut für Slavistik der Ruhr-Universität Bochum haben es geschafft. Ihr Projekt "Typen von Herkunftssprachen im Vergleich: Obersorbisch und Polnisch in Deutschland (HOsPoD)" wird für drei Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit rund 785.000 Euro gefördert. Damit hat sich eine Pilotstudie aus dem Jahr 2022 ausgezahlt, über deren Ergebnisse die beiden Wissenschaftlerinnen schon auf vielen Konferenzen und an mehreren Universitäten berichtet hatten.

"Neu und besonders ist, dass wir damit zwei verschiedene Typen von Minderheitensprachen vergleichen", sagen die Forscherinnen. Der eine Typ – das Obersorbische, wie es in der Lausitz gesprochen wird – ist bereits seit dem frühen Mittelalter in der Region ansässig, wird aber sonst nirgendwo auf der Welt gesprochen. Polnisch im Ruhrgebiet verkörpert dagegen den Typ der Sprache einer zuwanderungsbedingten Minderheit in Deutschland.