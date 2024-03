In Europa sterben mehr Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Männer. Die Gründe liegen auch in den Besonderheiten des weiblichen Herz-Kreislauf-Systems. Daraus ergeben sich geschlechterspezifische Gefahren für Frauen-Herzen. "Es ist essenziell zu verstehen, dass Frauen und Männer nicht gleich sind. Ihre Unterschiede betreffen dabei nicht nur die Hormone, sondern auch anatomische Gegebenheiten und sozioökonomische Faktoren", erklärt die Oberärztin für Innere Medizin am Universitätsklinikum Regensburg, Andrea Bäßler.