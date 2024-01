Den Nasa-Angaben zufolge ist damit die ursprünglich auf nur 30 Tage angelegte Mission des Mars-Hubschraubers nach rund drei Jahren und 72 Flügen beendet. Insgesamt legte Ingenuity auf dem Mars mehr als 17 Kilometer zurück und erreichte Höhen von bis zu 24 Metern. "Was Ingenuity geleistet hat, übertrifft bei weitem alles, was wir für möglich gehalten haben", sagte Nasa-Chef Bill Nelson in einem Video. Mit dem Mini-Hubschrauber sei der Weg geöffnet worden für künftige Flüge in unserem Sonnensystem.