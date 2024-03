Mit einer gewaltigen Explosion kurz nach dem Start ist der Flug einer neuen japanischen Weltraumrakete mit einem Testsatelliten zu Ende gegangen. Die Rakete vom Typ Kairos des japanischen Privatunternehmens Space One detonierte am Mittwoch Sekunden nach dem Start in der Präfektur Wakayama im Westen Japans, wie Live-Bilder des Fernsehsenders NHK zeigten.

Zu sehen waren ein Feuerball, dichter schwarzer Rauch und Trümmerteile, die in die umliegenden Berge fielen. Space One hatte das erste japanische Privatunternehmen werden wollen, dass erfolgreich einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn bringt. Das Vorhaben mit der 18 Meter hohen Kairos-Rakete scheiterte aber. "Der Start der ersten Kairos-Rakete wurde ausgeführt, aber wir haben eine Maßnahme ergriffen, um den Flug abzubrechen", erklärte das Start-Up-Unternehmen. Die Details würden jetzt untersucht. Der gescheiterte Start ist ein Rückschlag für Japans Bemühungen, in den potenziell lukrativen Markt von Satellitenstarts vorzudringen.