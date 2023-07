Klapperschlangen können in Begleitung eines Artgenossen ihren Stresspegel in kritischen Situationen schneller herunterfahren. Sie reagieren damit ähnlich wie Menschen, die gemeinsam stressige Situationen erleben. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der kalifornischen Loma Linda University, die in Frontiers in Ethology erschienen ist.