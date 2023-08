Wissen-News Studie des Umweltbundesamtes: Pflanzenschutzmittel verschmutzen deutsche Kleingewässer

Eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes (UBA) zeigt, dass viele Kleingewässer in Deutschland durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft stark belastet sind. In 80 Prozent der untersuchten Bäche wurden die Grenzwerte für Pflanzenschutzmittelrückstände überschritten.