Zum ersten Mal hat ein Forschungsteam untersucht, inwieweit Insekten unter der Feinstaubbelastung von Dieselmotoren leiden. Die Partikel gelangen in der freien Natur oftmals in den Nektar von Pflanzenblüten, von dem sich Hummeln und andere Insekten ernähren. Das Forschungsteam hat sich dafür die weitverbreitete Hummelart Bombus terrestris (Dunkle Erdhummel) genauer angeschaut.

Die Forschenden haben die Abgasprozesse eines Dieselmotors nachgestellt und die durch Verbrennungsprozesse entstehenden Partikel dem Zuckerwasser der Laborhummeln beigemischt. Die Menge entsprach dabei den Dieselabgaspartikeln, die bereits in Böden in der Nähe viel befahrener Landstraßen nachgewiesen worden waren, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits nach einer siebentägigen Verabreichung des modifizierten Zuckerwassers konnte das Forschungsteam eine Veränderung bei der Zusammensetzung des Darmmikrobioms bei den Hummeln im Labor feststellen.