Besonders in Zeiten der Umbrüche schwelgen die Menschen in Nostalgie, erklärt der Kölner Medienpsychologe Tim Wulf. Manchmal sind es private Veränderungen (wie zum Beispiel im Job) oder gesellschaftliche Umbrüche wie bei der Corona-Pandemie. Und das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes bedeuten: "Nostalgie kann eine psychologische Ressource sein", so Wulf. Wenn man etwa eine Prüfung bestehen müsse, dann könne man sich an Momente zurückerinnern, in denen man etwas Ähnliches bewältigt hat.

Nostalgie in der Politik – die falschen Versprechungen

Doch es ist nur ein Gefühl, quasi die gefühlte Vergangenheit. Objektiv betrachtet ist es anders, weiß auch der Germanist Stephan Pabst von der Universität Halle, der 2023 eine Tagung organisiert hat, bei der sich Forschende verschiedener Fachrichtungen kritisch mit Nostalgie auseinandergesetzt haben. "Letztlich weiß man immer, wenn man nostalgisch ist, dass es nie so war wie das, wonach man sich da gerade sehnt – dass das natürlich eine imaginierte Vergangenheit ist."

Und dieses Gefühl ist laut Pabst auch in der Politik zu spüren – und das seit 20 oder 30 Jahren. Ein markanter Slogan dafür sei "Make America great again", mit dem der ehemalige US-Präsident Donald Trump seinen Wahlkampf 2015/2016 gewonnen hat. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Und wenn Sie jetzt ehrlich sind: Gab es zu seiner Amtszeit nicht mehr Skandale? Und es ist mit Joe Biden nicht zumindest medial etwas ruhiger geworden? Trump wollte mit seinem Slogan an eine vergangene und heile Welt erinnern, an "etwas Vergangenes, das es nie gab und von dem niemand weiß, was das eigentlich gewesen sein soll", erörtert Pabst.

Die abgeschlossene Vergangenheit gibt Sicherheit

Die gleichen Mechanismen versuchen populistische Politiker in Deutschland zu wecken, weiß Wulf, der an der LMU in München den Zusammenhang zwischen Nostalgie und politischen Botschaften am Beispiel der AfD untersucht hat. "Da konnten wir sehen, dass die populistische Kommunikation sehr viele nostalgische Elemente hat." In einer Studie fanden Wulf und sein Team heraus, dass Populismus ohne die Nostalgie deutlich schlechter abschneidet: "Die Nostalgie wirkt wie so ein kleiner Zuckerguss, der sich da drum legt."

Becker hat dafür eine Erklärung, denn bei der Vergangenheit kennen wir zumindest das Ergebnis: "In unserer eigenen Gegenwart wissen wir ja nie, wie es ausgeht. Wir haben immer das Gefühl, wir leben in einer Krisenzeit."