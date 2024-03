Ein deutsch-amerikanisches Forscherteam unter Beteiligung des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) – Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen hat in einem beeindruckenden Versuch mit Rhesusaffen die neuronalen Grundlagen von Entscheidungsprozessen in Primatengehirnen entschlüsselt. Die Neurowissenschaftler konnten in ihrer Studie zeigen, wie zwei Rhesusaffen ihre Entscheidungen bei der Futtersuche trafen und schnell lernten, dass sich Geduld lohnt.