Morisano und ihr Team zeigen sich in den Schlussworten ihrer Studie deshalb gespannt, wie Historiker, Sozialwissenschaftler und Suchtforscher in 100 Jahren über Psychedelika denken werden. Sie schreiben: "Wird die gegenwärtige Ära als eine bahnbrechende Periode betrachtet werden, in der die Entdeckungen im Bereich der therapeutischen Anwendungen Psychedelika zur bevorzugten Behandlung von Süchten machten? Oder wird sie als eine Zeit betrachtet werden, in der eine weitere Modeerscheinung, die auf falschen und illusorischen Beweisen beruhte, aus dem medizinischen Arzneibuch verschwand?"