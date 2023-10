Bildrechte: imago images/Cavan Images

Artenschutz Südamerika, Afrika und Südostasien: Regenwald-Staaten verhandeln über Kooperation

30. Oktober 2023, 12:28 Uhr

Zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten leben in den Regenwäldern am Amazonas, in Afrika und in Asien. Wie diese auch für das Klima wertvollen Ökosysteme besser geschützt werden können, war Thema eines Gipfeltreffens.