Viele Unternehmen werben bei der Kundschaft damit, dass ein Teil der Einnahmen verwendet wird, um tropische Regenwaldflächen zu erhalten. Dazu kaufen die Firmen Zertifikate von Waldschutzprojekten, die einen Teil der Emissionen der Firmen kompensieren sollen. Zu bestimmen, wie viele Emissionen ein Waldschutzprojekt einspart, ist jedoch schwierig, da nie sicher ist, was ohne das Projekt geschehen wäre, etwa durch ein neues Gesetz gegen Abholzung. Zertifizierer wie das Unternehmen Verra berechnen die Einsparungen, indem sie Abholzungstrends größerer Waldflächen in die Zukunft fortschreiben und so bestimmen, wie viel der Schutz einer Teilfläche bringt. Das ist den Autorinnen und Autoren der Studie zufolge problematisch. Projekte mit dem Ziel der Aufforstung oder Vernässung von Mooren könnten Fachleuten zufolge oft leichter berechnet werden und böten weniger Varianten bezüglich alternativen Entwicklungen, seien aber ebenfalls problembehaftet.