Unter Berücksichtigung der Lebensumstände und der Ernährungsweise des Primaten, die an den Zahnfunden abgelesen werden können, ließen sich einige Vermutungen aufstellen. "Die Zähne geben einen erstaunlichen Einblick in das Verhalten der Art und zeigen Stress, eine Vielfalt von Nahrungsquellen und wiederholte Verhaltensweisen", sagt Mitautor Joannes-Boyau. So habe sich G. blacki im Gegensatz zu seinem nahen Verwandten Orang-Utan nicht an neue Lebensumstände durch Klimaveränderungen zu dieser Zeit anpassen können. "G. blacki war der ultimative Spezialist, verglichen mit den agileren Anpassern wie Orang-Utans, und das führte schließlich zu seinem Untergang", sagt Yingpi Zhang. Mangelhafte Anpassung an ein sich veränderndes Nahrungsangebot, keine Minderung der Körpergröße und fehlende Mobilität seien die Gründe für sein Aussterben.