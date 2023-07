Eine neue Art von ferroelektrischem Polymer – also eines chemischen Verbundstoffs, der elektrische und mechanische Effekte in sich vereint – könnte Robotern künftig menschenähnliche Muskeln verleihen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Materialwissenschaftlern der Pennsylvania State University in den USA. Das neue Material wandelt elektrische Energie außergewöhnlich gut in mechanische Dehnung um. Es eignet sich deshalb besonders als sogenannter Aktuator – also als ein Material, das sich verformt, wenn eine äußere Kraft wie elektrische Energie wirkt.