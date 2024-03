Ende des Jahrhunderts könnte in jedem achten Skigebiet die natürliche Schneedecke komplett verschwunden sein. "Der Klimawandel verändert die Muster natürlichen Schneefalls erheblich, das hat starke, aber unterschiedliche Folgen für Skigebiete weltweit", sagt Veronika Mitterwallner, Forscherin an der Uni Bayreuth am Lehrstuhl für Sportökologie. Sie verantwortet eine Studie zu sieben großen Gebirgsregionen der Welt, in denen Wintersport betrieben wird, hinsichtlich ihrer Schneedecke bei verschiedenen Treibhausgas-Emissionsszenarien.

"In allen großen Skiregionen wird unter jedem bewerteten Emissionsszenario mit einer substanziellen Abnahme der Tage mit natürlicher Schneedecke gerechnet", so Mitterwallner weiter. In den tieferen Lagen fällt der Rückgang der Analyse zufolge besonders stark aus. Ein Szenario mit hohen (aber nicht sehr hohen) Treibhausgasemissionen vorausgesetzt, werden bis Ende des Jahrhunderts die durchschnittlichen jährlichen Schneedeckentage in den australischen Alpen (78 Prozent) und den Neuseeländischen Alpen (51 Prozent) am stärksten zurückgehen, gefolgt von den japanischen Alpen (50 Prozent), den Anden (43 Prozent), den europäischen Alpen (42 Prozent) und den Appalachen (37 Prozent. Der Rückgang in den Rocky Mountains wird mit 23 Prozent im Vergleich zu den historischen Ausgangswerten am geringsten sein.