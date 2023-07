Forschern des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und des PACEA-Labors im französischen Bordeaux ist es mithilfe neuer Methoden zur Gewinnung und Analyse von alter DNA gelungen, zwei unerwartet große Stammbäume aus der Jungsteinzeit zu rekonstruieren. Die beiden Abstammungsdarstellungen liefern erste detaillierte Einblicke in die Sozialstruktur frühbäuerlicher Gemeinschaften vor 6.700 Jahren. Grundlage bilden ermittelte Daten (Strontium-Isotopendaten, Sterbealter, Geschlecht) von 94 Individuen aus einem Gräberfeld im heutigen Gurgy ‘les Noisats’ in Zentralfrankreich. Der größere der beiden Stammbäume umfasst 64 Individuen über sieben Generationen, der kleinere zwölf Individuen über fünf Generationen.

Das deutsch-französische Forscherteam fand deutliche Hinweise auf Patrilinearität, also die Vererbung von sozialen Eigenschaften und Besitz über den Vater. Alle Generationen sind fast ausschließlich über die biologischen Väter verknüpft, wobei lediglich zwei rein väterlich vererbte Y-chromosomale Linien nachgewiesen wurden. Gleichzeitig findet sich eine hohe Vielfalt mitochondrialer DNA, welche mütterlicherseits vererbt wird und in Gurgy in jeder neuen Generation aufgefrischt wurde. Da den Strontium-Isotopen-Analysen zufolge die Mütter vermehrt nicht-lokale DNA-Signaturen trugen, gehen die Forscher davon aus, dass die Söhne stets in ihrer Gemeinschaft blieben (Virolokalität: "Ort des Mannes"), während ihre Frauen immer von außerhalb kamen (Exogamie: "Außenheirat").