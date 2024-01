Die Forscher haben für die Untersuchung die BCG-Impfung genutzt, die gegen Tuberkulose eingesetzt wird, aber auch nachweislich die Immunreaktion gegen andere Erreger stärkt und die Säuglingssterblichkeit unabhängig von einer TBC-Infektion reduziert. Bei 213 der 323 Probanden (66 Prozent) prägte sich eine trainierte Immunität heraus. Bei jenen stellten die Wissenschaftler fest, dass sich an Genen, die für die angeborene Immunität verantwortlich sind, Chromatin öffnete. Chromatin ist verantwortlich dafür, wie Zellen Gene auslesen. Bei den Probanden, bei denen keine Reaktion auftrat, wäre das Chromatin bereits geöffnet gewesen, die angeborene Immunität sei schon ausgeprägt gewesen. Dies bedeute, dass die Reaktion in den Zellen bei jenen Probanden ohne eine Wirkung auf die angeborene Immunität bereits vor der Impfung vorhanden gewesen sei.

Die Ergebnisse lieferten nicht nur neue Erkenntnisse über die Immunbiologie, sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten für die Medizin: "Wir werden in Zukunft eine neue Art von Medikamenten sehen, bei denen man ein ruhendes Immunsystem gezielt aufweckt", so Mihai Netea, Leiter der Abteilung für experimentelle Medizin an der Uniklinik Nijmegen. "Ältere Menschen könnten dadurch ihr Immunsystem vor einem geplanten Krankenhausaufenthalt stärken, man könnte vielleicht auch das unterdrückte Immunsystem von Krebspatienten damit wieder reaktivieren. Mehrere Unternehmen forschen bereits an Wegen, um die trainierte Immunität ohne den Einsatz von BCG-Impfstoffen zu erreichen."