Forschende der University of Utah und der Cornell University in den USA haben untersucht, warum bei Innovationen zwischen der ersten Idee und der tatsächlichen Umsetzung oft sehr große Zeiträume liegen oder sie schlichtweg abgelehnt werden, obwohl sie im Grunde von ausgesprochen großer Kreativität zeugen. Die Forschenden stellten fest: Je neuartiger eine Idee ist, desto größer ist das Spektrum der Meinungen darüber. Das liegt daran, dass es weniger Bezugspunkte zu bereits bestehenden Ideen gibt, anhand derer die Bewertenden urteilen können. Es ist völlig normal, dass bei sehr neuartigen und kreativen Ideen eine größere Unstimmigkeit herrscht. Aber diese Unstimmigkeit wird von Menschen als Risiko interpretiert. Das wiederum bremst die Umsetzung neuer Ideen und Strategien erheblich aus.

Das Problem ist also nicht, dass es nicht genug Ideen und Innovationen gibt, sondern Menschen dazu zu bringen, diese zu unterstützen und zu genehmigen. Wayne Johnson von der University of Utah machte diese Erfahrung als Soldat in der US-Armee in Afgahnistan. Er entwickelte einen effektivere Taktik, Sprengsätze am Straßenrand zu identifizieren und zu entschärfen. Die alte angewandte Taktik beruhte auf Erfahrungen aus dem Irak. In Afghanistan war diese aber nicht zielführend, weil dort andere Gegebenheiten herrschten. Er wurde damit beauftragt, einen Lehrgang für die neue Taktik zu entwickeln. Von der Idee bis zur weltweiten Vermittlung dieses Lehrgangs dauerte es allerdings noch fünf Jahre. Heute erforscht Johnson als Wirtschaftswissenschaftler, wie sich kreative Ideen schneller auf dem Markt etablieren lassen.