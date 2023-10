Im südhessischen Odenwald werden erstmals in Deutschland Waren des täglichen Bedarfs per Drohne ausgeliefert. Das gemeinsame Pilotprojekt "LieferMichel" des deutschen Luft- und Raumfahrtunternehmens Wingcopter und der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) bietet zunächst Bewohnern der entlegenen Michelstädter Ortsteile Rehbach und Würzberg die Möglichkeit, sich Lebensmittel und Gebrauchsgüter per Wingcopter-Lieferdrohne nach Hause schicken zu lassen.

Lieferdrohne des Unternehmens Wingcopter im Einsatz. Bildrechte: Wingcopter Die Bewohner dieser Dörfer können über die Website "liefermichel.de" bis zu vier Kilogramm Güter des täglichen Bedarfs wie haltbare Milch, Eier, Obst und Gemüse, Konserven und viele weitere ungekühlte Produkte bestellen und sich zu einem Wunschtermin liefern lassen. Die Bestellungen werden per Wingcopter an feste Landepunkte am Rande der Ortschaften geflogen, von wo aus sie per E-Lastenrad bis zu den Endkunden gefahren werden. Zur Auswahl steht zunächst ein Produktangebot des regionalen REWE-Markts. Weitere lokale Einzelhändler sollen im Verlauf des Projekts zur Plattform hinzugefügt werden.