Eine aktuelle Forschungsarbeit der American Psychological Association legt nahe, dass Wut nicht nur negativ betrachtet werden sollte, sondern auch ein wirksamer Antrieb für Menschen sein kann, um herausfordernde Ziele in ihrem Leben zu erreichen. Heather Lench, Professorin im Bereich Psychologie und Hirnwissenschaften an der Texas A&M University und leitende Autorin der Studie, erklärte, dass viele Menschen Glück als idealen Zustand ansehen und das Streben nach Glück oft als wichtiges Lebensziel betrachten. Die Forschung zeige jedoch, dass eine Mischung aus Emotionen, einschließlich negativer wie Wut, zu den besten Ergebnissen führt.

Um die Rolle der Wut bei der Erreichung von Zielen besser zu verstehen, führten Forscher eine Reihe von Experimenten mit mehr als 1.000 Teilnehmern durch und analysierten Umfragedaten von über 1.400 Befragten. Zum Beispiel wurden den Teilnehmern spezielle Visualisierungen gezeigt, die in ihnen bestimmte Emotionen hervorriefen, anschließend wurden sie aufgefordert, eine Reihe von Worträtseln zu lösen. In einem anderen Beispiel mussten hohe Punktzahlen in unterschiedlich schweren Videospielen erreicht werden. Die Ergebnisse zeigten, dass Wut gerade in herausfordernden Situationen die Fähigkeit der Menschen verbesserte, ihre Ziele zu erreichen.