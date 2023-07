Ein Forschungsteam der US-Universität Harvard hat den Zusammenhang zwischen Ernährung und demenzbedingten Todesfällen analysiert. Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ernährungsfragebögen und Sterbeurkunden analysiert, die über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten von mehr als 90.000 US-Einwohnern gesammelt wurden. Von diesen Menschen starben insgesamt 4.749 an Demenz.

Die Analyse zeigte, dass die Personen, die täglich mehr als einen halben Esslöffel Olivenöl gegessen hatten, ein um 28 Prozent geringeres Risiko hatten, an Demenz zu sterben, als diejenigen, die nie oder selten Olivenöl konsumierten. Außerdem zeigten Menschen, die einen Teelöffel Margarine oder Mayonnaise täglich durch Olivenöl ersetzten, noch ein um 8 bis 14 Prozent geringeres Risiko, an Demenz zu versterben.

Anne-Julie Tessier, Harvard T.H. Chan School of Public Health

Einige antioxidative Verbindungen in Olivenöl können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und möglicherweise eine direkte Wirkung auf das Gehirn haben.

Die Auswahl an Olivenöl ist vielfältig.

Die Auswahl an Olivenöl ist vielfältig.

Die Auswahl an Olivenöl ist vielfältig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tessier weist darauf hin, dass es sich bei der Untersuchung zunächst nur um Beobachtungsstudien handle. Einen kausalen Zusammenhang dafür, dass das Olivenöl die Ursache für das geringere Risiko sei, an Demenz zu versterben, beweise das noch nicht. Dazu brauche es randomisierte kontrollierte Studien, in denen dann auch die optimale Menge an Olivenöl pro Tag ermittelt werden könne.