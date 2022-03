Astronomie Sieben Kilometer hohe Eisvulkane auf Pluto entdeckt

Die NASA-Forschenden untersuchten dafür den Südwesten der Sputnik-Planitia-Eisfläche genauer – ein Becken, das durch den früheren Einschlag eines Himmelskörpers entstanden ist. Dort gibt es ein Gebiet mit steilen Erhöhungen und unregelmäßigen Flanken, das durch Kryovulkanismus geformt wurde und hauptsächlich aus Wassereis besteht.



Laut den Erkenntnissen der Experten muss es in diesem Bereich viele Eruptionen gegeben haben, die eine Menge vulkanisches Material umherschleuderten. Neuere Krater wurden dort dagegen nicht gefunden, was darauf hindeutet, dass die kryovulkanische Aktivität noch relativ frisch sein muss – und dass in Pluto noch mehr Resthitze vorhanden ist, als bisher vermutet, um diese Aktivität zu verursachen.