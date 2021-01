Kann die Liebe, dieses große, mächtige und wundervolle Gefühl, wirklich rational erklärt werden? Einfach als Ergebnis eines Cocktails aus chemischen Substanzen, unter anderem von Hormonen? Zunächst scheint es tatsächlich so. Die Erklärung von Neurowissenschaftlerin Franca Parianen auf die Frage, was Liebe sei, geht nämlich genau in diese Richtung: "Liebe ist ein Hormonfeuerwerk. Das fängt am Anfang sehr aufgeregt an mit Serotonin, Dopamin und Opioiden gleichzeitig. Cortisol allerdings auch – also Stresshormone sind definitiv mit an Bord."

Das klingt in der Tat so, als ob die Hormone der Hauptdarsteller im Spiel der Liebe wären. Auch das Bild von Martin Lindner, Biologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, geht in diese Richtung:

Ich würde das als so eine Hormonsuppe bezeichnen, in die verschiedene Zutaten reingegeben werden. Und in dieser Suppe badet unser Gehirn. Und je nachdem, welche Komponenten reingeschmissen werden, so fühlt man sich dann. Martin Lindner Biologe, Uni Halle

Vati, was ist eigentlich Liebe? Das fragte einst schon eindringlich der kleine Hurvinek seinen Vater Spejbl. Bildrechte: imago/suedraumfoto

Hardware und Software arbeiten zusammen

Lindner bringt in seinem Bild von der Suppe mit den unterschiedlichen Zutaten des Hormoncocktails noch einen anderen Akteur mit ins Spiel. Nämlich unser Gehirn. Und genau in diesem Kästchen, in diesem kompakten Gebilde von Nervenzellen, fühlen und empfinden, leiden und feiern, begehren, hassen und lieben wir. In diesem Gebilde entstehen und wirken unter anderem auch Hormone und viele andere Botenstoffe. Diese beiden Akteure können nicht ohneeinander. Kein Gedanke, kein elektrischer Strom im Gehirn ohne Hormone, kein Hormon ohne aktive Nervenzellen, beschreibt Neurophysiologe Volkmar Leßmann von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg diese unlösbare Verbindung: "Es gibt eine gewisse Hardware, die wir verdrahtet vorliegen haben, das sind unsere Nervenzellen. Das ist nicht veränderbar. Und die Hormone sind die Software. Wenn ich Hormone mit dabei habe, dann kann ich jetzt sozusagen am Algorithmus feindrehen, wie Zelle A, B und C sich miteinander verhalten."