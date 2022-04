Podcast: Meine Challenge Warum weinen wir eigentlich?

Hauptinhalt

Wer weint, ist traurig oder gerührt, verzweifelt, wütend oder glücklich. Doch während manche Menschen nah am Wasser gebaut sind, weinen andere fast wie nie. Auch bei MDR WISSEN-Podcasterin Daniela Schmidt kullern nur selten Tränen – und wenn, dann weint sie still und heimlich für sich allein. Doch warum verbieten wir uns im Alltag oft das Weinen? Das will Daniela Schmidt in ihrer aktuellen Challenge herausfinden: Warum weinen wir überhaupt? Was macht das Weinen mit uns und unseren Mitmenschen?