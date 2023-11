Ein Fokus der Expedition sei diesmal, Abschnitte zu untersuchen, die bislang vom menschengemachten Klimawandel wenig betroffen gewesen seien, erläutert Marcus Gutjahr, Geochemiker am GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel: "Wir untersuchen eine Vielzahl chemischer und physikalischer Eigenschaften des Meerwassers im offenen Ozean und antarktischen Gewässern bis hin zur Eisschelfkante. Mehrere dieser Parameter wurden in diesem Teil des Südlichen Ozeans noch nie erfasst". Außerdem nimmt das Forschungsteam bis zu 25 Meter lange Sedimentkerne vom Meeresboden.